Рейтинг@Mail.ru
В Косово не смогли избрать Курти "премьером" - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 26.10.2025 (обновлено: 15:05 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/kosovo-2050721924.html
В Косово не смогли избрать Курти "премьером"
В Косово не смогли избрать Курти "премьером" - РИА Новости, 26.10.2025
В Косово не смогли избрать Курти "премьером"
"Парламент" самопровозглашенной республики Косово не смог избрать Альбина Курти "премьером", передает агентство Reuters. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:59:00+03:00
2025-10-26T15:05:00+03:00
в мире
косово
приштина
сербия
альбин курти
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg
https://ria.ru/20251013/vuchich-2047861045.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4717bbb18c28de06807b3c8c56f08bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти, александр вучич
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Альбин Курти, Александр Вучич
В Косово не смогли избрать Курти "премьером"

Reuters: "парламент" Косово не смог избрать Курти "премьером"

© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Парламент" самопровозглашенной республики Косово не смог избрать Альбина Курти "премьером", передает агентство Reuters.
"Парламент Косово в воскресенье не смог избрать Альбина Курти премьер-министром", - говорится в публикации.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году.
Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вучич поздравил "Сербский список" с успехом на выборах в Косово
13 октября, 01:09
 
В миреКосовоПриштинаСербияАльбин КуртиАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала