Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 26.10.2025
10:17 26.10.2025
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности
Более 70 государств подписали на сегодняшний день конвенцию ООН против киберпреступности, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:17:00+03:00
2025-10-26T10:17:00+03:00
россия
ханой
ангола
александр гуцан
оон
россия
ханой
ангола
2025
россия, ханой, ангола, александр гуцан, оон
Россия, Ханой, Ангола, Александр Гуцан, ООН
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности

Гуцан: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности

Александр Гуцан. Архивное фото
ХАНОЙ, 26 окт - РИА Новости. Более 70 государств подписали на сегодняшний день конвенцию ООН против киберпреступности, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
"На вчерашний день была озвучена (одна - ред.) цифра, сейчас цифра немножко больше - более 70 государств", - сказал Гуцан в Ханое на встрече с генеральным прокурором Анголы Элдером Фернанду Питтом Грошем.
Он добавил, что преступления в информационной сфере стали угрозой не только для отдельных стран, а поэтому без совместных усилий победить этот вид преступности "сегодня не представляется возможным".
В Ханое 25 октября состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией Объединенных Наций в декабре 2024 года. Документ в этот день подписали 65 стран.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин высказался о конвенции ООН против киберпреступности
РоссияХанойАнголаАлександр ГуцанООН
 
 
