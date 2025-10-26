https://ria.ru/20251026/konventsiya-2050670631.html
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 26.10.2025
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности
Более 70 государств подписали на сегодняшний день конвенцию ООН против киберпреступности, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:17:00+03:00
2025-10-26T10:17:00+03:00
2025-10-26T10:17:00+03:00
россия
ханой
ангола
александр гуцан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/10/1532191002_0:27:655:395_1920x0_80_0_0_ab0eb15af3a4b742d93660a9fe95846e.jpg
https://ria.ru/20251025/putin-2050547280.html
россия
ханой
ангола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/10/1532191002_46:0:609:422_1920x0_80_0_0_6741483e2198cddc5685540925b4374b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханой, ангола, александр гуцан, оон
Россия, Ханой, Ангола, Александр Гуцан, ООН
Гуцан назвал число стран, подписавших конвенцию против киберпреступности
Гуцан: более 70 стран подписали конвенцию ООН против киберпреступности