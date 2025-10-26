Более 80 человек доставили в полицию после конфликта на юго-западе Москвы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. После конфликта в ЖК "Прокшино" в Москве в полицию доставили более 80 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«
"В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России "Коммунарский" сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек. В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК, они задержаны в порядке статьи 91 УПК", — написала она.
Волк добавила, что в отношении двух лиц рассматривается вопрос о лишении их ранее полученного гражданства России. Кроме того, на 65 правонарушителей составили административные материалы по разным административным статьям. Также в отношении некоторых лиц будут решать вопрос о выдворении с территории России.
В субботу столичный главк МВД на платформе MAX сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка в Москве.
Позже в Telegram-канале Волк сообщила, что иностранцев, причастных к инциденту, привлекут к ответственности в строгом соответствии с законодательством. Приезжих, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России в установленном законом порядке.