Более 80 человек доставили в полицию после конфликта на юго-западе Москвы

"В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России "Коммунарский" сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек. В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК, они задержаны в порядке статьи 91 УПК", — написала она.

Позже в Telegram-канале Волк сообщила, что иностранцев, причастных к инциденту, привлекут к ответственности в строгом соответствии с законодательством. Приезжих, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы России в установленном законом порядке.