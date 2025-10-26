Лифэн: Китай и США должны устранять торговые разногласия путем диалога

ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Китай и США должны устранять торговые разногласия и трения путем равноправного диалога и консультаций, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Китая. "Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается в взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, в то время как конфликты вредят обеим", - заявил Хэ Лифэн, слова которого в воскресенье приводит Центральное телевидение

По его словам, поддержание стабильного развития китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует важнейшим интересам обеих стран и их народов, а также отвечает ожиданиям международного сообщества.

"Что касается разногласий и трений, возникающих в сфере торгово-экономического сотрудничества, обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также находить пути надлежащего устранения обеспокоенностей каждой из сторон путем равноправного диалога и консультаций", - добавил он.