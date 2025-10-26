Рейтинг@Mail.ru
Лифэн: Китай и США должны устранять торговые разногласия путем диалога
15:10 26.10.2025
Лифэн: Китай и США должны устранять торговые разногласия путем диалога
Китай и США должны устранять торговые разногласия и трения путем равноправного диалога и консультаций, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. РИА Новости, 26.10.2025
в мире, китай, сша, куала-лумпур
В мире, Китай, США, Куала-Лумпур
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Архивное фото
ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Китай и США должны устранять торговые разногласия и трения путем равноправного диалога и консультаций, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
"Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается в взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, в то время как конфликты вредят обеим", - заявил Хэ Лифэн, слова которого в воскресенье приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, поддержание стабильного развития китайско-американских торгово-экономических отношений соответствует важнейшим интересам обеих стран и их народов, а также отвечает ожиданиям международного сообщества.
"Что касается разногласий и трений, возникающих в сфере торгово-экономического сотрудничества, обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также находить пути надлежащего устранения обеспокоенностей каждой из сторон путем равноправного диалога и консультаций", - добавил он.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
