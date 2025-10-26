https://ria.ru/20251026/jaroslavl-2050655085.html
В аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
Росавиация ввела в ярославском аэропорту Туношна временные ограничения на полеты