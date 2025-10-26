МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Япония поддерживает киевский режим, следуя за США, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости японский историк Такэюки Танака.
"Америка тянет (Японию – ред.) за собой, нет достоверной информации, нет правильных данных, нет мужества. А есть однобокая позиция, заключающаяся в "жалости" к Украине, которая якобы в этой ситуации права", - сказал Танака, отвечая на вопрос о том, как он относится к политике Токио в отношении Украины.
По словам историка, японская позиция основана на полном искажении истины.
"Япония в любом случае должна иметь честную позицию, но сейчас истина полностью искажена (из-за влияния США - ред.)", - отметил он.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Он отмечал, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.