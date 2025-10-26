Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: группировка "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 26.10.2025 (обновлено: 09:26 26.10.2025)
Герасимов: группировка "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске
Герасимов: группировка "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске
Силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ, заявил начальник РИА Новости, 26.10.2025
Герасимов: группировка "Запад" блокировала группировку ВСУ в Купянске

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Президент РФ посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии боевого соприкосновения.
"На направлении действий группировки войск "Запад" окружён город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии, совершив обходной манёвр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска", - сказал Герасимов.
Путин высказался об успехах ВС России по окружению Купянска
