"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.