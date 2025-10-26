https://ria.ru/20251026/geraminov-2050664415.html
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов - РИА Новости, 26.10.2025
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел, доложил начальник Генштаба...
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
Герасимов: "Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тыс километров
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
"Такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний — что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел", — сказал Герасимов
.
Полет прошел "на ядерной силовой установке", отметил он.
По словам Герасимова, тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять ее "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полет длился около 15 часов, добавил начальник Генштаба.