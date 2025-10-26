В ЕС заметили значительный приток молодых мужчин с Украины

БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о значительном притоке молодых мужчин с Украины в возрасте от 18 до 22 лет в Европу, данная тема поднималась в рамках Евросоюза.
“Необходимо дать Украине в течение двух лет 140 миллиардов евро. Понятно, что тяжело представить, чтобы в этой ситуации государства-члены (Евросоюза - ред.) начали вытаскивать деньги из своих государственных бюджетов и сформировали какой-то пакет на 140 миллиардов евро. И главным образом в свете того, что, чем дальше, тем больше молодых парней приезжают с Украины в Европу. Это было серьезной темой в Евросоюзе. Очень серьезно было сказано... Зеленскому: это должно так работать? Туда (на Украину - ред.) должны идти деньги, оружие, а сейчас мы видим большой приток молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет в Европу”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
В пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что более 11 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Словакию за месяц после разрешения правительством на выезд за границу этой категории граждан.