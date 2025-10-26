Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве"

https://ria.ru/20251026/film-2050722503.html
Президент России Владимир Путин рассказал, что любит советский фильм "Я шагаю по Москве", в котором сыграл актер и режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 26.10.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что любит советский фильм "Я шагаю по Москве", в котором сыграл актер и режиссер Никита Михалков.
В интервью журналисту "России 1
" Павлу Зарубину президент рассказал о дружбе с режиссером, который во вторник отметил свой 80-летний юбилей. Во время беседы журналист отметил, что фильм "Я шагаю по Москве" с Никитой Михалковым любит вся страна.
«
"И я тоже", - добавил Путин в свою очередь.
Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград - "Золотой орёл", "Кинотавр" и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка".