Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что любит советский фильм "Я шагаю по Москве", в котором сыграл актер и режиссер Никита Михалков.

"И я тоже", - добавил Путин в свою очередь.

Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград - "Золотой орёл", "Кинотавр" и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка".