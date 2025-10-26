Рейтинг@Mail.ru
15:09 26.10.2025
Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве"
Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве"
Кадр из кинофильма Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", 1972 год. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что любит советский фильм "Я шагаю по Москве", в котором сыграл актер и режиссер Никита Михалков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину президент рассказал о дружбе с режиссером, который во вторник отметил свой 80-летний юбилей. Во время беседы журналист отметил, что фильм "Я шагаю по Москве" с Никитой Михалковым любит вся страна.
"И я тоже", - добавил Путин в свою очередь.
Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград - "Золотой орёл", "Кинотавр" и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка".
