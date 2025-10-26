Раскрыто количество мигрантов, не сдавших русский язык с первой попытки

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Согласно мониторингу Минобрнауки России в третьем квартале текущего года (июль, август, сентябрь 2025 года) экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%", - говорится в сообщении.

Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.