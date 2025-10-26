https://ria.ru/20251026/dtp-2050629789.html
В ДТП на Кубани погибли три человека
В ДТП с легковушками в Краснодарском крае погибли три человека, четверо несовершеннолетних пострадали, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.10.2025
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В ДТП с легковушками в Краснодарском крае погибли три человека, четверо несовершеннолетних пострадали, сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла в 16:30 в Белореченском районе вблизи поселка Дружный. По данным полиции, 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio.
"39-летняя женщина-водитель Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали четыре несовершеннолетних пассажира иномарки: 16, 13, четырех и 12 лет", — рассказали в управлении.
Детей госпитализировали с различными травмами.
Правоохранительные органы начали проверку.