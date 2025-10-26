Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 26.10.2025 (обновлено: 06:28 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/dtp-2050629789.html
В ДТП на Кубани погибли три человека
В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 26.10.2025
В ДТП на Кубани погибли три человека
В ДТП с легковушками в Краснодарском крае погибли три человека, четверо несовершеннолетних пострадали, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T00:09:00+03:00
2025-10-26T06:28:00+03:00
происшествия
краснодарский край
белореченский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050649760_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_2376526365efdb70df415e7b977efe55.jpg
https://ria.ru/20251025/samara-2050619037.html
краснодарский край
белореченский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050649760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_101610d83cc8e9e99183440382478b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, белореченский район
Происшествия, Краснодарский край, Белореченский район
В ДТП на Кубани погибли три человека

В ДТП на Кубани погибли три человека, четверо несовершеннолетних пострадали

© Фото : Telegram-канал 23 МВДТри человека погибли в ДТП в Белореченском районе
Три человека погибли в ДТП в Белореченском районе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Telegram-канал 23 МВД
Три человека погибли в ДТП в Белореченском районе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В ДТП с легковушками в Краснодарском крае погибли три человека, четверо несовершеннолетних пострадали, сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла в 16:30 в Белореченском районе вблизи поселка Дружный. По данным полиции, 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio.

"39-летняя женщина-водитель Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали четыре несовершеннолетних пассажира иномарки: 16, 13, четырех и 12 лет", — рассказали в управлении.
Детей госпитализировали с различными травмами.
Правоохранительные органы начали проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой
Вчера, 21:31
 
ПроисшествияКраснодарский крайБелореченский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала