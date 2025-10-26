Путин отметил роль народной дипломатии в обеспечении интересов России

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Усилия народной дипломатии способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к участникам и гостям Международного форума сотрудничества. Его текст зачитал советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«
"Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка", - зачитал Фадеев слова приветствия Путина.
Международный форум сотрудничества проходит в Москве 26-27 октября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.