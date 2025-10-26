Путин отметил роль народной дипломатии в обеспечении интересов России

«

"Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка", - зачитал Фадеев слова приветствия Путина.