https://ria.ru/20251026/chuvashiya-2050767718.html
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе - РИА Новости, 26.10.2025
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:10:00+03:00
2025-10-26T19:10:00+03:00
2025-10-26T20:57:00+03:00
происшествия
алатырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050774001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22037aeb3a5407261095a37608d182cf.jpg
https://ria.ru/20251026/dtp-2050652180.html
алатырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050774001_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bcfcda1a07e595dd6612ce916e4656d0.jpg
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщает МВД Чувашии
2025-10-26T19:10
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алатырь
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
В Чувашии насмерть сбили пожилую женщину и подростка на пешеходном переходе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщило МВД Чувашии.
Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье в 17:00 мск на улице Гагарина.
«
"По предварительным данным, <...> водитель автомашины Ford Focus совершил наезд на двух человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 77-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МВД отметили, что у водителя имеются признаки опьянения.