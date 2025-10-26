Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе - РИА Новости, 26.10.2025
19:10 26.10.2025 (обновлено: 20:57 26.10.2025)
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщило МВД Чувашии.
происшествия
алатырь
алатырь
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
РИА Новости
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщает МВД Чувашии
происшествия, алатырь
Происшествия, Алатырь
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе

В Чувашии насмерть сбили пожилую женщину и подростка на пешеходном переходе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Алатыре, сообщило МВД Чувашии.
Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье в 17:00 мск на улице Гагарина.
"По предварительным данным, <...> водитель автомашины Ford Focus совершил наезд на двух человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 77-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МВД отметили, что у водителя имеются признаки опьянения.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
