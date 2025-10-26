Рейтинг@Mail.ru
Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали, как используют трофейные гексакоптеры
04:11 26.10.2025
Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали, как используют трофейные гексакоптеры
Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали, как используют трофейные гексакоптеры
Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", успешно используют гексакоптеры ВСУ Vampire ("Вампир") в Сумской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 26.10.2025
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
2025
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец спецназа "Ахмат" на позиции в зона СВО. Архивное фото
КУРСК, 26 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", успешно используют гексакоптеры ВСУ Vampire ("Вампир") в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
Ранее "Аид" заявил РИА Новости, что расчеты БПЛА "Ахмата" устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в Сумской области.
"Мы стараемся более точечно атаковать, то есть, выслеживать их расчёты, выслеживать их штурмовые группы и их уничтожать, в том числе с помощью гексакоптеров, потому что мы летаем на их Vampire переделанных. Уже нам они служат", - рассказал "Аид".
Командир уточнил, что недавно операторы БПЛА его группы уничтожили при помощи украинского гексакоптера штурмовиков ВСУ.
"Группу из 5 штурмовиков гексакоптером накрыли, уничтожили всех и большое количество расчётов поуничтожали. Уничтожаем каждый день. Поэтому дронов становится меньше, чем больше расчётов мы вышибаем, ощущаем, что уже такого объема нет", - пояснил "Аид".
