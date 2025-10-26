https://ria.ru/20251026/cgtwjgthfwbz-2050644367.html
Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали, как используют трофейные гексакоптеры
КУРСК, 26 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе группировки "Север", успешно используют гексакоптеры ВСУ Vampire ("Вампир") в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Аид".
Ранее "Аид" заявил РИА Новости, что расчеты БПЛА "Ахмата" устраивают засады и уничтожают технику ВСУ на подъездах к Хотени в Сумской области.
"Мы стараемся более точечно атаковать, то есть, выслеживать их расчёты, выслеживать их штурмовые группы и их уничтожать, в том числе с помощью гексакоптеров, потому что мы летаем на их Vampire переделанных. Уже нам они служат", - рассказал "Аид".
Командир уточнил, что недавно операторы БПЛА его группы уничтожили при помощи украинского гексакоптера штурмовиков ВСУ.
"Группу из 5 штурмовиков гексакоптером накрыли, уничтожили всех и большое количество расчётов поуничтожали. Уничтожаем каждый день. Поэтому дронов становится меньше, чем больше расчётов мы вышибаем, ощущаем, что уже такого объема нет", - пояснил "Аид".