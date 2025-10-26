Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
15:56 26.10.2025 (обновлено: 18:12 26.10.2025)
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкВерховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. После заявления Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании поднялась тревога, пишет газета Express.
"Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью", — отмечается в материале.
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"
13:47
В статье подчеркивается, что ракету называют "непобедимой", также упоминается, что траекторию ее полета практически невозможно отследить.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
09:40
 
В мире, Великобритания, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
 
 
