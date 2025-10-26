На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. После заявления Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании поднялась тревога, пишет газета Express.
"Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью", — отмечается в материале.
В статье подчеркивается, что ракету называют "непобедимой", также упоминается, что траекторию ее полета практически невозможно отследить.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".