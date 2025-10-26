На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"

"Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник", — говорится в публикации.



В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.