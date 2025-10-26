Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике" - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050706194.html
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике" - РИА Новости, 26.10.2025
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"
Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление генсека НАТО Марко Рютте после слов президента России Владимира Путина о "Буревестнике"... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:47:00+03:00
2025-10-26T13:47:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050687102.html
https://ria.ru/20251026/khili-2050657705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_197:0:1837:1230_1920x0_80_0_0_de8e3627a01eeab1463bd31dbf5facf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, марк рютте, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"

Христофору высмеял заявление Рютте после слов Путина о "Буревестнике"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял в соцсети X заявление генсека НАТО Марко Рютте после слов президента России Владимира Путина о "Буревестнике".

Накануне глава альянса заявил, что якобы у российского лидера "заканчиваются деньги и войска".
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
12:29
"Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – "Буревестник", — говорится в публикации.

В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
08:55
 
В миреРоссияВладимир ПутинМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала