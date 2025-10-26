https://ria.ru/20251026/bespilotniki-2050656728.html
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.10.2025
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 26.10.2025
В Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Кабардино-Балкарии продлилась более восьми часов