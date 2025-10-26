Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ОПГ "Пичугинская" Хадис Азизов на два месяца попал в одиночную камеру в СИЗО из-за электрической зубной щетки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Азизов владел электрической зубной щеткой на основе справки из частной стоматологической клиники. Использование такой щетки "обосновано наличием коронок из диоксида циркония и повышенным рвотным рефлексом после проведенной трахеостомы в 2008 году", было указано в справке.

Тем не менее, сотрудники СИЗО забрали у Азизова щетку и зарядку к ней, так как осужденным разрешается пользование только такими металлическими предметами (а щетка состояла из металлических элементов), как щипчики для ногтей, без колюще-режущих элементов, следует из материалов.

На Азизова наложили дисциплинарное взыскание, признали злостным нарушителем установленного порядка и перевели в одиночную камеру на два месяца, сообщается в материалах.

Кроме того, в них подчеркивается, что терапевт медчасти при ФСИН пришел к выводу об отсутствии показаний у Азизова для пользования электрической зубной щеткой из-за стоматита.

Азизов оспорил изъятие щетки в суде. Однако суд в Республике Коми встал на сторону СИЗО и ФСИН, в удовлетворении требований было отказано, говорится в материалах. В них отдельно указано, что осужденный владеет и обычной щёткой.

Верховный суд Коми в августе приговорил к пожизненным срокам заключения лидеров преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и Хадиса Азизова, сообщали в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова , однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам.

"На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказывали в СК

В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области , подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов.