Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру - РИА Новости, 26.10.2025
05:31 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/azizov-2050647825.html
Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру
Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру
Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру
Лидер ОПГ "Пичугинская" Хадис Азизов на два месяца попал в одиночную камеру в СИЗО из-за электрической зубной щетки, говорится в судебных материалах, имеющихся... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T05:31:00+03:00
2025-10-26T05:31:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
сыктывкар
владимир федоров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
россия
сыктывкар
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Лидер ОПГ "Пичугинская" попал в одиночную камеру

Лидер ОПГ "Пичугинская" Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щетки

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ОПГ "Пичугинская" Хадис Азизов на два месяца попал в одиночную камеру в СИЗО из-за электрической зубной щетки, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Азизов владел электрической зубной щеткой на основе справки из частной стоматологической клиники. Использование такой щетки "обосновано наличием коронок из диоксида циркония и повышенным рвотным рефлексом после проведенной трахеостомы в 2008 году", было указано в справке.
Тем не менее, сотрудники СИЗО забрали у Азизова щетку и зарядку к ней, так как осужденным разрешается пользование только такими металлическими предметами (а щетка состояла из металлических элементов), как щипчики для ногтей, без колюще-режущих элементов, следует из материалов.
На Азизова наложили дисциплинарное взыскание, признали злостным нарушителем установленного порядка и перевели в одиночную камеру на два месяца, сообщается в материалах.
Кроме того, в них подчеркивается, что терапевт медчасти при ФСИН пришел к выводу об отсутствии показаний у Азизова для пользования электрической зубной щеткой из-за стоматита.
Азизов оспорил изъятие щетки в суде. Однако суд в Республике Коми встал на сторону СИЗО и ФСИН, в удовлетворении требований было отказано, говорится в материалах. В них отдельно указано, что осужденный владеет и обычной щёткой.
Верховный суд Коми в августе приговорил к пожизненным срокам заключения лидеров преступной группировки "Пичугинская" Юрия Пичугина и Хадиса Азизова, сообщали в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в период с 1996 года по 2004 год Юрий Пичугин и Александр Хлынов (убит в 2010 году) - руководители преступной организации "Пичугинская" - пытались осуществить убийство лидера противоборствующей преступной группировки Владимира Федорова, однако не смогли это сделать по независящим от них обстоятельствам.
"На почве взаимной вражды и мести Пичугиным было принято решение расправиться с братом Владимира Федорова – Валерием. В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными", - рассказывали в СК.
В июне 2010 года на автостоянке по улице Бажова в городе Волгограде был убит бывший начальник УФСИН России по Омской области, подчиненные которого, по мнению Пичугина, скомпрометировали авторитет его и Хлынова в преступном мире. Исполнителем преступления стал участник банды Рустам Амонов (убит в 2010 году). В генерала в отставке было произведено не менее восьми выстрелов из пистолета. Мужчина скончался на месте. Одним из организаторов убийства также выступил Хадис Азизов.
В СК также указывали, что до настоящего времени Юрий Пичугин, будучи осужденным как лидер преступной организации, не отказался от статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияСыктывкарВладимир ФедоровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
