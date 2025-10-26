Индия и Китай возобновляют прямое авиасообщение

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Индия и Китай с воскресенья возвращают прямое авиасообщение между странами после более чем пятилетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Первый рейс авиакомпании IndiGo - второй по величине авиакомпании Азии и одной из крупнейших в мире – вылетит в воскресенье вечером из Калькутты в Гуанчжоу . Согласно онлайн-табло, рейс вылетит в 10 вечера (19.30 мск) и приземлится чуть позже 4 утра (23.05 мск). В свою очередь авиакомпания China Eastern Airlines возобновит полеты по маршруту Шанхай-Дели с 9 ноября. Компания будет выполнять три рейса в неделю — по средам, субботам и воскресеньям — на самолёте A33 0-200.

Заместитель генерального консула Китая в Калькутте Цинь Юн заявил, что первоначальная цель - соединить Пекин Шанхай , Гуанчжоу и Шэньчжэнь Дели и Калькуттой.

"У нас есть концепция "четырехуровневых" городов. Города четвертого уровня в Китае — это небольшие, но быстро развивающиеся городские центры, расположенные за пределами крупных коммерческих центров. В последние годы в этих городах наблюдается стремительный рост инфраструктуры, промышленности и рынков розничной торговли. Они могут играть все более важную роль в укреплении внутренней экономики Индии и Китая. Мы стремимся к построению искреннего и более тесного партнерства с Индией, чтобы торговля и коммерция между двумя странами становились все более интенсивными", - сказал он в ходе мероприятия накануне.

Представители Управления аэропортов Индии отметили, что министерство гражданской авиации Индии надеется, что прямое сообщение принесет региону далеко идущие экономические выгоды.

"Возрождение воздушного сообщения значительно улучшит торговое взаимодействие между востоком Индии и южным Китаем, особенно в таких секторах, как текстильная промышленность, электроника и мелкосерийное производство. Это также будет способствовать развитию туризма между двумя странами", — сказал чиновник.

Прямые рейсы между Индией и Китаем прекратились во время пандемии, что вынудило путешественников выбирать маршруты через Сингапур , а также через специальный административный район КНР Гонконг . Также на ситуацию с полетами повлияло охлаждение отношений между Индией и Китаем после ряда инцидентов в регионе Ладакх в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошли столкновения между военными двух стран.

В начале октября министерство гражданской авиации Индии объявило о возобновлении прямого авиасообщения к концу октября после постоянных технических консультаций между органами гражданской авиации обеих стран, что является явным признаком усилий по нормализации двусторонних отношений.