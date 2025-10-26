Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат Антон Аранибар подтвердил РИА Новости информацию о прекращении уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова.

"Резонансное уголовное дело в отношении моего подзащитного, добровольца и героя Донбасса Полынкова Михаила Владимировича, позывной "Хрусталик", обвиняемого по части 5 статьи 337 УК РФ ... прекращено за отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию", - сообщил адвокат агентству.

Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы").

Как уточнил адвокат, Полынков поехал на Донбасс добровольцем осенью 2022 года, однако в военкомате его оформили как мобилизованного в нарушение закона. Свои действия там объяснили тем, что не было другой формы оформления.

Полынков через год по состоянию здоровья покинул место дислокации, поскольку участвовал в боевых действиях как доброволец.

"Никаких претензий к нему не было, он воевал как доброволец, деньги он не получал и участвовал бесплатно, но когда сменился командир, он не обнаружил в списках Полынкова, об этом был написан рапорт", - уточнил собеседник агентства.