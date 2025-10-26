https://ria.ru/20251026/advokat-2050715120.html
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды" - РИА Новости, 26.10.2025
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
Адвокат Антон Аранибар подтвердил РИА Новости информацию о прекращении уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в отношении автора... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:25:00+03:00
2025-10-26T14:25:00+03:00
2025-10-26T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023557009_0:0:1208:679_1920x0_80_0_0_a818de778a8dd25fc81eca2e5a559570.jpg
https://ria.ru/20250514/svo-2016993153.html
https://ria.ru/20251023/gruppa-2050053808.html
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023557009_124:0:1029:679_1920x0_80_0_0_bb75830a65b8f2af583a7b04c5472f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Россия
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
В отношении автора Telegram-канала «Солдатская правда» Полынкова прекращено дело
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат Антон Аранибар подтвердил РИА Новости информацию о прекращении уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова.
"Резонансное уголовное дело в отношении моего подзащитного, добровольца и героя Донбасса
Полынкова Михаила Владимировича, позывной "Хрусталик", обвиняемого по части 5 статьи 337 УК РФ
... прекращено за отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию", - сообщил адвокат агентству.
Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы").
Как уточнил адвокат, Полынков поехал на Донбасс добровольцем осенью 2022 года, однако в военкомате его оформили как мобилизованного в нарушение закона. Свои действия там объяснили тем, что не было другой формы оформления.
Полынков через год по состоянию здоровья покинул место дислокации, поскольку участвовал в боевых действиях как доброволец.
"Никаких претензий к нему не было, он воевал как доброволец, деньги он не получал и участвовал бесплатно, но когда сменился командир, он не обнаружил в списках Полынкова, об этом был написан рапорт", - уточнил собеседник агентства.
Адвокат добавил, что после прекращения уголовного дела защита подала ряд заявлений об исключении Полынкова из числа военнослужащих.