Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.10.2025
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
россия
2025
Адвокат подтвердил прекращение дела против автора "Солдатской правды"

В отношении автора Telegram-канала «Солдатская правда» Полынкова прекращено дело

© СоцсетиМихаил Полынков. Кадр видео
Михаил Полынков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Соцсети
Михаил Полынков. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Адвокат Антон Аранибар подтвердил РИА Новости информацию о прекращении уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова.
"Резонансное уголовное дело в отношении моего подзащитного, добровольца и героя Донбасса Полынкова Михаила Владимировича, позывной "Хрусталик", обвиняемого по части 5 статьи 337 УК РФ... прекращено за отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию", - сообщил адвокат агентству.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Доброволец вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО
14 мая, 22:07
Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы").
Как уточнил адвокат, Полынков поехал на Донбасс добровольцем осенью 2022 года, однако в военкомате его оформили как мобилизованного в нарушение закона. Свои действия там объяснили тем, что не было другой формы оформления.
Полынков через год по состоянию здоровья покинул место дислокации, поскольку участвовал в боевых действиях как доброволец.
"Никаких претензий к нему не было, он воевал как доброволец, деньги он не получал и участвовал бесплатно, но когда сменился командир, он не обнаружил в списках Полынкова, об этом был написан рапорт", - уточнил собеседник агентства.
Адвокат добавил, что после прекращения уголовного дела защита подала ряд заявлений об исключении Полынкова из числа военнослужащих.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области
23 октября, 12:41
 
