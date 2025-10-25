Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Алексей Золотницкий
Культура
 
18:57 25.10.2025 (обновлено: 19:34 25.10.2025)
Умер актер Алексей Золотницкий
Умер актер Алексей Золотницкий
Заслуженный артист России, актер Театра Олега Табакова Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.
россия
Умер актер Алексей Золотницкий

Российский актер Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Театра Олега Табакова Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.
"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого — талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, заслуженного артиста России", — говорится в сообщении.
В театре отметили, что Золотницкий был артистом редкого дарования: его путь в искусство начался в юности, на сцене Театра имени К. Станиславского, а продолжился в стенах Театрального училища имени М. Щепкина, где он учился вместе с Олегом Далем, Михаилом Кононовым и Вячеславом Барышевым.
"Судьба привела его на киностудию имени Горького, где он раскрыл свой уникальный талант в кинодубляже, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс", — напомнили в театре.
Золотницкий навсегда останется в истории Театра Олега Табакова, подчеркнули в пресс-службе. Он впервые вышел на сцену театра в 1989 году в спектакле "Затоваренная бочкотара" и с тех пор более 25 лет преданно служил театру, сыграв множество запоминающихся ролей в постановках Олега Табакова, Андрея Житинкина, Александра Марина, Адольфа Шапиро, Миндаугаса Карбаускиса, Константина Богомолова и других режиссеров.
"Уход Алексея Алексеевича — невосполнимая потеря для российского искусства. Мы скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками его таланта. Светлая память об Алексее Алексеевиче Золотницком навсегда останется в наших сердцах", — заключили в театре.
Алексей Золотницкий родился в Москве в 1946 году. Он окончил училище имени Щепкина. В разное время играл в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, Театре-студии киноактера. Он также снимался в кино и телесериалах, самой популярной его киноролью стал дворецкий Роджерс в картине "Десять негритят". Как актер дубляжа он озвучивал не только зарубежных артистов, но также подарил свой голос Князю Гвидону в мультфильме "Сказка о царе Салтане".
 
Культура
 
 
