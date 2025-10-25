Умер актер Алексей Золотницкий

"Уход Алексея Алексеевича — невосполнимая потеря для российского искусства. Мы скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками его таланта. Светлая память об Алексее Алексеевиче Золотницком навсегда останется в наших сердцах", — заключили в театре.

Алексей Золотницкий родился в Москве в 1946 году. Он окончил училище имени Щепкина. В разное время играл в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, Театре-студии киноактера. Он также снимался в кино и телесериалах, самой популярной его киноролью стал дворецкий Роджерс в картине "Десять негритят". Как актер дубляжа он озвучивал не только зарубежных артистов, но также подарил свой голос Князю Гвидону в мультфильме "Сказка о царе Салтане".