В Японии назвали культурным геноцидом запрет русского языка на Украине
В Японии назвали культурным геноцидом запрет русского языка на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
В Японии назвали культурным геноцидом запрет русского языка на Украине
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине. РИА Новости, 25.10.2025
В Японии назвали культурным геноцидом запрет русского языка на Украине
Историк Танака: запрет русского языка на Украине является культурным геноцидом
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине.
"Во время евромайдана там (в Киеве
– ред.) появились вместе флаги Украины
и США
, распространялись лозунги "Украина, вступай в Евросоюз". Далее на Украине появились запреты на использование русского языка, а ведь большинство украинцев говорят на русском или говорят на суржике. Я подумал, что это культурный геноцид", - сказал Танака.
Он напомнил, что русскоязычное население Донбасса
стало активно выступать против политики Киева. "Я подумал, а ведь эти люди правы… Так я начал поддерживать Донбасс", - добавил историк.
По его словам, из-за недостатка информации в японских СМИ об украинских событиях 2014 года он решил самостоятельно погрузиться в изучение ситуации вокруг конфликта на Украине.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.