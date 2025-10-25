По его словам, из-за недостатка информации в японских СМИ об украинских событиях 2014 года он решил самостоятельно погрузиться в изучение ситуации вокруг конфликта на Украине.

Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.