В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по нефтебазе и складам с оружием в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

“Было около двадцати взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения. Помимо этого, известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь”, — сказал он.

Склад находился на одном из узловых железнодорожных пунктов, которые связывают Причерноморье с восточной частью подконтрольных Киеву территорий, уточнил Лебедев.

Другие пораженные цели:

места дислокации ВСУ, иностранных наемников и тренировочные базы в Одесской области: склад с боеприпасами, площадка для ремонта бронетехники и ангар с техникой в Харьковской области;

склад с боеприпасами, площадка для ремонта бронетехники и ангар с техникой в Харьковской области; инфраструктура снабжения украинских военных в Сумах.