В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 25.10.2025 (обновлено: 11:03 25.10.2025)
В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
Российские войска ударили по нефтебазе и складам с оружием в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2025
В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия

Взрывы прогремели на нефтебазе и складах оружия ВСУ в Кировоградской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по нефтебазе и складам с оружием в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
“Было около двадцати взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения. Помимо этого, известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь”, — сказал он.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
24 октября, 12:29
Склад находился на одном из узловых железнодорожных пунктов, которые связывают Причерноморье с восточной частью подконтрольных Киеву территорий, уточнил Лебедев.
Другие пораженные цели:
  • места дислокации ВСУ, иностранных наемников и тренировочные базы в Одесской области:
  • склад с боеприпасами, площадка для ремонта бронетехники и ангар с техникой в Харьковской области;
  • инфраструктура снабжения украинских военных в Сумах.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
