В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
Российские войска ударили по нефтебазе и складам с оружием в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T09:27:00+03:00
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по нефтебазе и складам с оружием в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
“Было около двадцати взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения. Помимо этого, известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь”, — сказал он.
Склад находился на одном из узловых железнодорожных пунктов, которые связывают Причерноморье с восточной частью подконтрольных Киеву территорий, уточнил Лебедев.
- места дислокации ВСУ, иностранных наемников и тренировочные базы в Одесской области:
- склад с боеприпасами, площадка для ремонта бронетехники и ангар с техникой в Харьковской области;
- инфраструктура снабжения украинских военных в Сумах.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.