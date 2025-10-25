https://ria.ru/20251025/vzryv-2050519660.html
При взрыве бытового газа в Сочи пострадали три человека
Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире в Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2025
