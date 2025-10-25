При взрыве бытового газа в Сочи пострадали три человека

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире в Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что для жильцов пострадавших квартир подготовлено два пункта временного размещения в хостеле и в одном из ЖК, всего размещены 18 человек.