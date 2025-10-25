Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи. Архивное фото

Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи

При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Сочи взорвался газ, есть погибший, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров", — говорится в релизе

Информация о ЧП поступила в 01:10, спустя десять минут пожар локализовали, а в 01:30 потушили. По данным спасателей, 70 жильцов эвакуировали.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что погиб 75-летний мужчина. Трое пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

Для жильцов поврежденных квартир подготовили два пункта временного размещения, там находятся 28 человек.