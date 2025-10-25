При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Сочи взорвался газ, есть погибший, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров", — говорится в релизе.
© Оперативный штаб - Краснодарский крайПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи
Информация о ЧП поступила в 01:10, спустя десять минут пожар локализовали, а в 01:30 потушили. По данным спасателей, 70 жильцов эвакуировали.
В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что погиб 75-летний мужчина. Трое пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.
Для жильцов поврежденных квартир подготовили два пункта временного размещения, там находятся 28 человек.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Власти Сочи ввели локальный режим ЧС. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.