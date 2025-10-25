Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек
03:57 25.10.2025 (обновлено: 09:28 25.10.2025)
При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек
При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек - РИА Новости, 25.10.2025
При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек
В жилом доме в Сочи взорвался газ, есть погибший, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:57:00+03:00
2025-10-25T09:28:00+03:00
происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии
При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Сочи взорвался газ, есть погибший, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров", — говорится в релизе.
Информация о ЧП поступила в 01:10, спустя десять минут пожар локализовали, а в 01:30 потушили. По данным спасателей, 70 жильцов эвакуировали.
В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что погиб 75-летний мужчина. Трое пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.
Для жильцов поврежденных квартир подготовили два пункта временного размещения, там находятся 28 человек.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Власти Сочи ввели локальный режим ЧС. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России
 
 
