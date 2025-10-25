Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 25.10.2025 (обновлено: 10:10 25.10.2025)
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Удары по месту дислокации украинских войск и иностранных наемников, а также по тренировочным базам ВСУ нанесены в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Одесская область. Тузлы - 22.57. Черноморское - 23.12. Цель: места дислокации военных, в том числе иностранных наемников, тренировочные базы и склады топлива", - сказал Лебедев.
По его словам, также наносились удары по инфраструктуре снабжения ВСУ в городе Сумы на северо-востоке Украины.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала