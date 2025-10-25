https://ria.ru/20251025/vsu-2050540325.html
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
Удары по месту дислокации украинских войск и иностранных наемников, а также по тренировочным базам ВСУ нанесены в Одесской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
сумы
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
одесская область, украина, сумы, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам ВСУ в Одесской области