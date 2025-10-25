ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей", — написал он в Telegram-канале

© Фото : соцсети Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища © Фото : соцсети Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.

Власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде жителям, которым может грозить затопление и нет возможности другого расселения:

в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;

в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический; в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;

в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова; в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.

Гладков добавил, что более подробную информацию можно получить в чатах населенных пунктов, лично от сотрудников администрации Шебекино, у главы городского округа Андрея Гриднева или по телефону 112.