Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 25.10.2025 (обновлено: 13:14 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/vodokhranilische-2050557473.html
ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища
ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 25.10.2025
ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища
Украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T12:14:00+03:00
2025-10-25T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
шебекино
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0bbf7e851ea20826e80e23263cd81486.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
белгород
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1273:954_1920x0_80_0_0_651384b2310bfcc038a2994c3bf3ab21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, шебекино, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Шебекино, Белгородская область, Россия

ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.

Власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде жителям, которым может грозить затопление и нет возможности другого расселения:
  • в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;
  • в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;
  • в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.
Гладков добавил, что более подробную информацию можно получить в чатах населенных пунктов, лично от сотрудников администрации Шебекино, у главы городского округа Андрея Гриднева или по телефону 112.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородШебекиноБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала