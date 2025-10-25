ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
Власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде жителям, которым может грозить затопление и нет возможности другого расселения:
- в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;
- в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;
- в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.
Гладков добавил, что более подробную информацию можно получить в чатах населенных пунктов, лично от сотрудников администрации Шебекино, у главы городского округа Андрея Гриднева или по телефону 112.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18