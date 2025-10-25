Таубер резко высказалась о роли силовиков в политических расправах

«

"Проиграв де-факто практически все выборы по стране и удерживая власть лишь за счёт силы и махинаций с диаспорой, нынешний режим использует силовые органы как инструмент политических расправ. По приказу Майи Санду был арестован наш соратник Думитру Чобану, представитель блока "Победа" в Бельцах, бывший мэр коммуны Ватич Оргеевского района — человека обвиняют в "незаконных действиях" во время электорального периода, хотя само обвинение не имеет под собой никакой правовой основы", - написала Таубер в своем Telegram-канале.