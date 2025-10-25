Таубер резко высказалась о роли силовиков в политических расправах

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии используют силовые органы как инструмент политических расправ, проиграв де-факто выборы в стране и удерживая власть лишь за счёт силы и махинаций с диаспорой, заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров. В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
"Проиграв де-факто практически все выборы по стране и удерживая власть лишь за счёт силы и махинаций с диаспорой, нынешний режим использует силовые органы как инструмент политических расправ. По приказу Майи Санду был арестован наш соратник Думитру Чобану, представитель блока "Победа" в Бельцах, бывший мэр коммуны Ватич Оргеевского района — человека обвиняют в "незаконных действиях" во время электорального периода, хотя само обвинение не имеет под собой никакой правовой основы", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Политик напомнила, что блок "Победа" не был допущен до выборов и в них не участвовал, поэтому обвинения в электоральной коррупции звучат как насмешка. Она подчеркнула, что арест представителя блока в Бельцах является политической расправой.
"Дело Думитру Чобану — не юридический процесс, а политическая расправа. Это очередной заказ на уничтожение настоящей оппозиции. Сегодня он вынужден находиться за решеткой только потому, что имеет другое мнение, чем Майя Санду", - подчеркнула она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.