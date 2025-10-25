Рейтинг@Mail.ru
Солнцев: ветераны из Оренбуржья успешно прошли программу "СВОй бизнес" - РИА Новости, 25.10.2025
10:01 25.10.2025
Солнцев: ветераны из Оренбуржья успешно прошли программу "СВОй бизнес"
Ветераны специальной военной операции из Оренбуржья успешно прошли федеральный проект "СВОй бизнес", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в... РИА Новости, 25.10.2025
Солнцев: ветераны из Оренбуржья успешно прошли программу "СВОй бизнес"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 25 - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции из Оренбуржья успешно прошли федеральный проект "СВОй бизнес", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
"Трудоустройство, социализация ветеранов СВО, которые возвращаются домой, – одна из приоритетных задач нашего региона и всей страны. На этой неделе Оренбургская область стала участником федеральной программы "СВОй бизнес", - рассказал губернатор Оренбургской области.
По словам главы региона, к погружению ветеранов СВО в предпринимательскую деятельность регион приступил в начале этого года. "Проект реализован успешно. Теперь учимся у федеральных экспертов. Считаю, это очень важно – объединять усилия в движении к одной цели, помогать. Программа разработана "Единой Россией", "Опорой России" и Корпорацией МСП при поддержке центра "Мой бизнес" Оренбургской области", - отметил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области сообщил, что участники федеральной программы не только изучили азы предпринимательства, маркетинга, работы в команде, финансовые и юридические аспекты, но и посетили предприятия региона, в том числе областной бизнес-инкубатор. С руководителями обсудили перспективы сотрудничества, условия участия в имеющихся программах.
"На мой взгляд, предпринимательство – это одно из направлений, которое максимально быстро поможет бойцам адаптироваться к мирной жизни. Наши ветераны и их близкие показывают себя смелыми новаторами, готовыми не искать рабочие места, а создавать собственные и преуспеть в своём деле", - добавил Солнцев.
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что с успешным прохождением программы "СВОй бизнес" участников поздравили секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Димов. "Наши военнослужащие – это золотой фонд, и мы должны оказать им и их семьям всестороннюю поддержку. В том числе – в интеграции в общественно-политическую жизнь и продвижении по кадровым лифтам. Программа "СВОй бизнес" – один из таких инструментов. Завершающий день программы – это только старт вашего предпринимательского пути. А ваш жизненный опыт, сила духа и умение преодолевать трудности станут фундаментом его успеха", – подчеркнул Олег Димов.
В пресс-службе областного правительства рассказали, что в церемонии награждения также приняли участие и. о. заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Андрей Терехов, председатель реготделения "Опора России" Олег Бочкарев и руководитель центра "Мой бизнес" Оренбургской области Владислав Летунов. За пять дней интенсива 14 участников получили знания и навыки, необходимые для старта и ведения собственного дела. Профильные эксперты рассказали о ключевых аспектах предпринимательства, включая маркетинг, юриспруденцию, финансы и управление коллективом.
"Наши ветераны – это, прежде всего, люди дела. Они готовы быстро и решительно стартовать и активно включаться в процесс. Программа "СВОй бизнес" помогает им получить важные практические навыки, чтобы избежать ошибок на старте их предпринимательской деятельности и в дальнейшем развитии своего дела. С завершением интенсива мы, по сути, только начинаем наше плотное взаимодействие и будем при необходимости помогать в реализации созданных в программе бизнес-планов", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В рамках выездной сессии участники посетили Оренбургский областной бизнес-инкубатор, который предоставляет льготные условия аренды офисных помещений и рабочие зоны для стартапов, добавили в пресс-службе.
"Для нас было важно увидеть, как устроен уже отлаженный и успешный бизнес, понять, в каком направлении двигаться самим. Хочу сказать большое спасибо за тот объем знаний и навыков, которые мы сможем применить на практике", – поблагодарил организаторов участник программы, ветеран СВО Андрей Дегтярев.
По данным пресс-службы, на заключительном этапе обучающиеся представили свои бизнес-планы экспертной комиссии и получили персональные рекомендации по их реализации. Все выпускники программы получили доступ к сервисам Цифровой платформы МСП.РФ и возможность воспользоваться государственными мерами поддержки предпринимательства.
"Программа "СВОй бизнес" показывает: у наших участников — ветеранов СВО и членов их семей — есть огромный потенциал для самореализации. Люди не ждут, а готовы запускать свои бизнес-проекты, работать над их развитием. Главное — дать им возможность для этого через образование, практическую подготовку", — отметил президент "Опоры России" Александр Калинин.
