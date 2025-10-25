Солнцев: ветераны из Оренбуржья успешно прошли программу "СВОй бизнес"

УФА, 25 - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции из Оренбуржья успешно прошли федеральный проект "СВОй бизнес", сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

"Трудоустройство, социализация ветеранов СВО, которые возвращаются домой, – одна из приоритетных задач нашего региона и всей страны. На этой неделе Оренбургская область стала участником федеральной программы "СВОй бизнес", - рассказал губернатор Оренбургской области.

По словам главы региона, к погружению ветеранов СВО в предпринимательскую деятельность регион приступил в начале этого года. "Проект реализован успешно. Теперь учимся у федеральных экспертов. Считаю, это очень важно – объединять усилия в движении к одной цели, помогать. Программа разработана "Единой Россией", "Опорой России" и Корпорацией МСП при поддержке центра "Мой бизнес" Оренбургской области", - отметил Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области сообщил, что участники федеральной программы не только изучили азы предпринимательства, маркетинга, работы в команде, финансовые и юридические аспекты, но и посетили предприятия региона, в том числе областной бизнес-инкубатор. С руководителями обсудили перспективы сотрудничества, условия участия в имеющихся программах.

"На мой взгляд, предпринимательство – это одно из направлений, которое максимально быстро поможет бойцам адаптироваться к мирной жизни. Наши ветераны и их близкие показывают себя смелыми новаторами, готовыми не искать рабочие места, а создавать собственные и преуспеть в своём деле", - добавил Солнцев.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что с успешным прохождением программы "СВОй бизнес" участников поздравили секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Димов. "Наши военнослужащие – это золотой фонд, и мы должны оказать им и их семьям всестороннюю поддержку. В том числе – в интеграции в общественно-политическую жизнь и продвижении по кадровым лифтам. Программа "СВОй бизнес" – один из таких инструментов. Завершающий день программы – это только старт вашего предпринимательского пути. А ваш жизненный опыт, сила духа и умение преодолевать трудности станут фундаментом его успеха", – подчеркнул Олег Димов.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что в церемонии награждения также приняли участие и. о. заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Андрей Терехов, председатель реготделения "Опора России" Олег Бочкарев и руководитель центра "Мой бизнес" Оренбургской области Владислав Летунов. За пять дней интенсива 14 участников получили знания и навыки, необходимые для старта и ведения собственного дела. Профильные эксперты рассказали о ключевых аспектах предпринимательства, включая маркетинг, юриспруденцию, финансы и управление коллективом.

"Наши ветераны – это, прежде всего, люди дела. Они готовы быстро и решительно стартовать и активно включаться в процесс. Программа "СВОй бизнес" помогает им получить важные практические навыки, чтобы избежать ошибок на старте их предпринимательской деятельности и в дальнейшем развитии своего дела. С завершением интенсива мы, по сути, только начинаем наше плотное взаимодействие и будем при необходимости помогать в реализации созданных в программе бизнес-планов", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В рамках выездной сессии участники посетили Оренбургский областной бизнес-инкубатор, который предоставляет льготные условия аренды офисных помещений и рабочие зоны для стартапов, добавили в пресс-службе.

"Для нас было важно увидеть, как устроен уже отлаженный и успешный бизнес, понять, в каком направлении двигаться самим. Хочу сказать большое спасибо за тот объем знаний и навыков, которые мы сможем применить на практике", – поблагодарил организаторов участник программы, ветеран СВО Андрей Дегтярев.

По данным пресс-службы, на заключительном этапе обучающиеся представили свои бизнес-планы экспертной комиссии и получили персональные рекомендации по их реализации. Все выпускники программы получили доступ к сервисам Цифровой платформы МСП.РФ и возможность воспользоваться государственными мерами поддержки предпринимательства.