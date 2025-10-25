Рейтинг@Mail.ru
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке - РИА Новости, 25.10.2025
01:34 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой не нападать на его страну. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
nbc
сша
венесуэла
каракас
сша
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, nbc, сша
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, NBC, США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой не нападать на его страну.
"Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", — проскандировал он на английском языке на мероприятии в Каракасе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что США недовольны действиями Венесуэлы
23 октября, 23:14
Вчера телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что глава Белого дома рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы. Тем не менее подчеркивалось, что решение пока не принято.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление американского лидера, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро
23 октября, 04:49
В сентябре США начали использовать свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Axios: американская разведка следит за передвижениями Мадуро
21 октября, 14:39
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампNBCСША
 
 
