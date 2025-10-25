Французский велосипедист рассказал, что сделает перед вылетом домой

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье за незаконное пересечение госграницы России, в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, рассказал, что день, который у него будет в Таиланде перед вылетом во Францию, он проведет на пляже.

Адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир в пятницу сообщила РИА Новости, что Софиан Сехили вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию. Она уточнила, что домой француз добирается через третьи страны: авиарейсом из Владивостока на Пхукет, а уже оттуда вылетит во Францию. Сехили записал видео в аэропорту Владивостока перед вылетом в Пхукет.

"И рад сообщить, что настал момент возвращаться домой. Мой маршрут приведет меня в Таиланд, где я проведу всего один день на пляже, а затем полечу домой, где меня ждут моя девушка и моя семья. И все мы счастливы, что всё закончилось хорошо", — заявил Сехили на видео для РИА Новости.

В пятницу еще в одном видео, записанном для РИА Новости, он поблагодарил своего адвоката Аллу Кушнир за отличную работу, а сотрудников СИЗО Уссурийска и правоохранительных органов — за уважительное и хорошее отношение к нему. Француз подчеркнул, что это было очень важно для него. Также Сехили был рад, что скоро вернется домой.

Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы России , но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счет пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.