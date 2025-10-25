Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения - РИА Новости, 25.10.2025
23:51 25.10.2025
СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения
СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения
Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) РИА Новости, 25.10.2025
в мире, валенсия (область), испания
В мире, Валенсия (область), Испания
СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Pais: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, сообщила газета Pais со ссылкой на документ делегации правительства в Валенсии.
"Более 50 тысяч человек посетили митинг, который, как и в предыдущих случаях, собрал более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии, вместе с ассоциациями жертв (шторма - ред.) "Даны", местными комитетами по чрезвычайным ситуациям и восстановлению (CLER)", - говорится в сообщении.
По данным газеты, протестующие требовали отставки президента Женералитата Карлоса Масона, что связано с недовольством жителей Валенсии тем, как местные власти справились со стихийным бедствием, произошедшем в прошлом году и унесшим 229 жизней. Митинг начался в 18.00 (20.00 мск) на площади Святого Августина.
Двадцать девятого октября 2024 года сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений составило 229 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
Последствия наводнения в Поса-Рика, Мексика. 16 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72
18 октября, 01:49
 
