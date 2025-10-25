СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, сообщила газета Pais со ссылкой на документ делегации правительства в Валенсии.