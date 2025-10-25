https://ria.ru/20251025/valensija-2050628814.html
СМИ: в Испании более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения
Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) РИА Новости, 25.10.2025
Pais: в Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек вышли на протест в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, требуя отставки президента Женералитата (орган самоуправления) Карлоса Масона, сообщила газета Pais со ссылкой на документ делегации правительства в Валенсии.
"Более 50 тысяч человек посетили митинг, который, как и в предыдущих случаях, собрал более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии
, вместе с ассоциациями жертв (шторма - ред.) "Даны", местными комитетами по чрезвычайным ситуациям и восстановлению (CLER)", - говорится в сообщении.
По данным газеты, протестующие требовали отставки президента Женералитата Карлоса Масона, что связано с недовольством жителей Валенсии тем, как местные власти справились со стихийным бедствием, произошедшем в прошлом году и унесшим 229 жизней. Митинг начался в 18.00 (20.00 мск) на площади Святого Августина.
Двадцать девятого октября 2024 года сильные ливни прошли в разных регионах Испании
. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений составило 229 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.