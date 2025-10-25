Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие - РИА Новости, 25.10.2025
17:17 25.10.2025 (обновлено: 17:18 25.10.2025)
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие - РИА Новости, 25.10.2025
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие
Суд в Москве арестовал на 13 суток болельщика хоккейного клуба ЦСКА за нацистское приветствие на видео в Telegram-канале, указано в официальных судебных... РИА Новости, 25.10.2025
происшествия, россия, москва, цска
Происшествия, Россия, Москва, ЦСКА
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие

Суд в Москве арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал на 13 суток болельщика хоккейного клуба ЦСКА за нацистское приветствие на видео в Telegram-канале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Произведен осмотр видеозаписи в мессенджере Telegram, новостной канал Hockeymans78… где активный болельщик хоккейного клуба ЦСКА осуществляет нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, представляющее собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью", - сказано в документах.
Нарушителю вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация нацисткой атрибутики или символики). В судебном заседании он признал вину и пояснил, что не знал о том, что данный жест обозначает нацистское приветствие.
Суд посчитал вину мужчины доказанной и назначил ему 13 суток административного ареста. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет до 15 суток ареста.
Игрок ФК Атлетик (Бильбао) Иньяки Уильямс - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Болельщика приговорили к году тюрьмы за оскорбление футболиста "Атлетика"
3 сентября, 16:21
 
ПроисшествияРоссияМоскваЦСКА
 
 
