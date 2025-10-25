https://ria.ru/20251025/tsska-2050594393.html
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал на 13 суток болельщика хоккейного клуба ЦСКА за нацистское приветствие на видео в Telegram-канале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Произведен осмотр видеозаписи в мессенджере Telegram
, новостной канал Hockeymans78… где активный болельщик хоккейного клуба ЦСКА осуществляет нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, представляющее собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью", - сказано в документах.
Нарушителю вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация нацисткой атрибутики или символики). В судебном заседании он признал вину и пояснил, что не знал о том, что данный жест обозначает нацистское приветствие.
Суд посчитал вину мужчины доказанной и назначил ему 13 суток административного ареста. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет до 15 суток ареста.