Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал на 13 суток болельщика хоккейного клуба ЦСКА за нацистское приветствие на видео в Telegram-канале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Произведен осмотр видеозаписи в мессенджере Telegram , новостной канал Hockeymans78… где активный болельщик хоккейного клуба ЦСКА осуществляет нацистское приветствие, гитлеровское приветствие, представляющее собой вскинутую вперед и вверх руку с распрямленной ладонью", - сказано в документах.

Нарушителю вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация нацисткой атрибутики или символики). В судебном заседании он признал вину и пояснил, что не знал о том, что данный жест обозначает нацистское приветствие.