Катар направит миротворческие войска в сектор Газа, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:57:00+03:00
в мире
катар
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
катар
сша
