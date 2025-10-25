Катар направит миротворческие войска в сектор Газа, сообщил Трамп

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска.

Ранее в субботу Трамп встретился с руководством Катара на борту своего самолета во время дозаправки.