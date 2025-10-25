Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
21:57 25.10.2025
Катар направит миротворческие войска в сектор Газа, сообщил Трамп
Катар направит миротворческие войска в сектор Газа, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска.
Катар направит миротворческие войска в сектор Газа, сообщил Трамп

Трамп: Катар направит миротворческие войска в сектор Газа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с руководством Катара заявил, что эмират отправит в сектор Газа миротворческие войска.
"Они сделают это в свое время", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, отправит ли Катар миротворческие войска в Газу.
Ранее в субботу Трамп встретился с руководством Катара на борту своего самолета во время дозаправки.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
