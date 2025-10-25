Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили украинскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун", цеха по производству БПЛА, сообщило Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Россия хочет дипломатического и скорого разрешения конфликта вокруг Украины.
Для разрешения конфликта вокруг Украины идет поиск компромиссов, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен в США могут из-за недопонимания, отметил Дмитриев. Он добавил, что усилия президента США Дональда Трампа, направленные на украинское урегулирование, не напрасны.
Глава РФПИ заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем. Дмитриев в интервью Fox News выразил надежду на то, что решение по урегулированию на Украине будет достигнуто в разумные сроки.
Решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитета Украины и гарантий безопасности, отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.
США не сдаются и хотят мира
США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства, пишет испанская газета Pais.
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев
Активы РФ вызывают споры
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.
США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. По информации агентства, Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины.
Ответ РФ на атаки Киева
Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
