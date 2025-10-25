Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 25.10.2025
Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ
Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ
ВС РФ поразили украинскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун", цеха по производству БПЛА, сообщило...
2025
Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили украинскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун", цеха по производству БПЛА, сообщило Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Вчера, 12:28

Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Россия хочет дипломатического и скорого разрешения конфликта вокруг Украины.
Для разрешения конфликта вокруг Украины идет поиск компромиссов, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен в США могут из-за недопонимания, отметил Дмитриев. Он добавил, что усилия президента США Дональда Трампа, направленные на украинское урегулирование, не напрасны.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев
Вчера, 07:11
Глава РФПИ заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем. Дмитриев в интервью Fox News выразил надежду на то, что решение по урегулированию на Украине будет достигнуто в разумные сроки.
Решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитета Украины и гарантий безопасности, отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.

США не сдаются и хотят мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание руководства РФ достичь украинского урегулирования. Трамп отметил, что ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. "Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией", - заявил Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию.
США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства, пишет испанская газета Pais.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев
24 октября, 23:23

Активы РФ вызывают споры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.
США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. По информации агентства, Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины.

Ответ РФ на атаки Киева

Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
