Спецоперация, 25 октября: ВС России поразили пусковую установку ВСУ

Глава РФПИ заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем. Дмитриев в интервью Fox News выразил надежду на то, что решение по урегулированию на Украине будет достигнуто в разумные сроки.

Российские военные в ночь на субботу в ответ на удары Киева по гражданским объектам в России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.