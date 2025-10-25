https://ria.ru/20251025/sobyanin-2050551695.html
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска - РИА Новости, 25.10.2025
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска
Восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска продолжится в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T11:37:00+03:00
2025-10-25T11:37:00+03:00
2025-10-25T11:37:00+03:00
в мире
донецк
луганск
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
https://ria.ru/20251024/novoshahtinsk-2050289757.html
донецк
луганск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, луганск, москва, сергей собянин
В мире, Донецк, Луганск, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска
Собянин: восстановление инфраструктур Донецка и Луганска продолжится в 2026 году
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска продолжится в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка
и Луганска", - написал Собянин
в канале на платформе Max.
Отмечается, что в Донецке основное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры. Уточняется, что запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, также приведут в порядок ещё один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог, благоустроят 16,7 гектара общественных пространств.
Кроме того, в Луганске
работы пройдут в 43 зданиях — 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования. Подчеркивается, что приведут в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств.
"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его. Кроме того, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025-м благоустроено больше 21 гектара", - добавил Собянин.