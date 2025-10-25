Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска

Отмечается, что в Донецке основное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры. Уточняется, что запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, также приведут в порядок ещё один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог, благоустроят 16,7 гектара общественных пространств.

"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его. Кроме того, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025-м благоустроено больше 21 гектара", - добавил Собянин.