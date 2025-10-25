Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/sobyanin-2050551695.html
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска - РИА Новости, 25.10.2025
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска
Восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска продолжится в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T11:37:00+03:00
2025-10-25T11:37:00+03:00
в мире
донецк
луганск
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
https://ria.ru/20251024/novoshahtinsk-2050289757.html
донецк
луганск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, луганск, москва, сергей собянин
В мире, Донецк, Луганск, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о восстановлении инфраструктур Донецка и Луганска

Собянин: восстановление инфраструктур Донецка и Луганска продолжится в 2026 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска продолжится в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Отмечается, что в Донецке основное внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры. Уточняется, что запланировано отремонтировать и восстановить 68,8 километра инженерных сетей, также приведут в порядок ещё один объект образования, 273,7 тысячи квадратных метров дорог, благоустроят 16,7 гектара общественных пространств.
Кроме того, в Луганске работы пройдут в 43 зданиях — 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трёх объектах образования. Подчеркивается, что приведут в порядок 67,7 километра инженерных сетей, 186 тысяч квадратных метров дорог, 1,3 гектара общественных пространств.
"Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его. Кроме того, за четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 гектара, при этом только в 2025-м благоустроено больше 21 гектара", - добавил Собянин.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Новошахтинске приступили к восстановлению электроснабжения
24 октября, 10:51
 
В миреДонецкЛуганскМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала