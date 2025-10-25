Рейтинг@Mail.ru
Москвичи сдали более 4,1 тысяч тонн пластика и стекла в контейнеры-колокола - РИА Новости, 28.10.2025
15:10 25.10.2025 (обновлено: 15:10 28.10.2025)
Москвичи сдали более 4,1 тысяч тонн пластика и стекла в контейнеры-колокола
общество, москва
Общество, Москва
Москвичи сдали более 4,1 тысяч тонн пластика и стекла в контейнеры-колокола

Собянин: москвичи сдали более 4,1 тыс тонн пластика и стекла контейнеры-колокола

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Контейнеры-колокола для раздельного сбора мусора в Москве
Контейнеры-колокола для раздельного сбора мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Контейнеры-колокола для раздельного сбора мусора в Москве
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 4,1 тысячи тонн пластика и стекла сдали жители столицы в желтые и зеленые контейнеры-колокола, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"За девять месяцев этого года жители столицы сдали в желтые и зеленые контейнеры-колокола более 4,1 тысячи тонн пластика и стекла. За аналогичный период 2024 года было собрано 3,9 тысячи тонн. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом московском дворе установлены контейнеры с синей маркировкой для вторсырья. Контейнеры-колокола предназначены для более углубленной сортировки.
Подчеркивается, что всего в столице установлена тысяча желтых и зеленых контейнеров в парках, скверах, на оживленных улицах, рядом со станциями метро. Такие контейнеры обслуживает региональный оператор АО "Экотехпром", подведомственный департаменту жилищно-коммунального хозяйства.
В желтые можно сдать любой пластик, кроме третьего и седьмого типов. Уточняется, что непригодны для переработки изделия из ПВХ, а также из смешанных видов пластика. Главное условие - вторсырье должно быть сухим и чистым, для этого его нужно промыть от остатков пищи. Кроме того, с бутылок следует снимать термоусадочные этикетки, при этом остальные этикетки можно оставлять.
Также ПЭТ-бутылки от воды, напитков, кисломолочной продукции перед сдачей в контейнер-колокол необходимо спрессовать, что поможет сократить объем, который они занимают в мусоровозе. Помимо этого, в контейнерах останется больше свободного места, а значит, больше жителей смогут сдать вторсырье.
"Зеленые контейнеры-колокола предназначены для стекла - цельной тары и стеклобоя. Керамические изделия, хрусталь, зеркала, листовые и оптические стекла на переработку в них не принимают", - добавляется в сообщении.
