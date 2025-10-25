Москвичи сдали более 4,1 тысяч тонн пластика и стекла в контейнеры-колокола

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 4,1 тысячи тонн пластика и стекла сдали жители столицы в желтые и зеленые контейнеры-колокола, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За девять месяцев этого года жители столицы сдали в желтые и зеленые контейнеры-колокола более 4,1 тысячи тонн пластика и стекла. За аналогичный период 2024 года было собрано 3,9 тысячи тонн. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом московском дворе установлены контейнеры с синей маркировкой для вторсырья. Контейнеры-колокола предназначены для более углубленной сортировки.

Подчеркивается, что всего в столице установлена тысяча желтых и зеленых контейнеров в парках, скверах, на оживленных улицах, рядом со станциями метро. Такие контейнеры обслуживает региональный оператор АО "Экотехпром", подведомственный департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

В желтые можно сдать любой пластик, кроме третьего и седьмого типов. Уточняется, что непригодны для переработки изделия из ПВХ, а также из смешанных видов пластика. Главное условие - вторсырье должно быть сухим и чистым, для этого его нужно промыть от остатков пищи. Кроме того, с бутылок следует снимать термоусадочные этикетки, при этом остальные этикетки можно оставлять.

Также ПЭТ-бутылки от воды, напитков, кисломолочной продукции перед сдачей в контейнер-колокол необходимо спрессовать, что поможет сократить объем, который они занимают в мусоровозе. Помимо этого, в контейнерах останется больше свободного места, а значит, больше жителей смогут сдать вторсырье.