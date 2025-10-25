Рейтинг@Mail.ru
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой
Культура
Культура
 
03:36 25.10.2025
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой - РИА Новости, 25.10.2025
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой
Народный артист России Ярослав Дронов (Shaman) не станет участвовать второй раз в "Интервидении", сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по РИА Новости, 25.10.2025
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой

Швыдкой: Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Народный артист России Ярослав Дронов (Shaman) не станет участвовать второй раз в "Интервидении", сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.
"Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас. И в России много талантливых музыкантов… Их много, я уверен, что мы выберем достойного", - сказал Швыдкой.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
