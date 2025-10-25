Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых

Почти две недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.