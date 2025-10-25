Рейтинг@Mail.ru
Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/semya-2050559874.html
Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых
Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых - РИА Новости, 25.10.2025
Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, может быть жива и скрываться, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T12:24:00+03:00
2025-10-25T12:24:00+03:00
красноярский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff36443845dd5a3deeb7124e43c2adc7.jpg
https://ria.ru/20251023/rybak-2050194893.html
https://ria.ru/20251020/sk-2049455040.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f369d9f2cae5690f278d916c55c30704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых

Спасатель Киселев считает, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, может быть жива и скрываться, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в комментарии aif.ru.

"Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли", — сказал он.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МВД опровергло сообщения о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых
23 октября, 19:26
Спасатель напомнил про старообрядцев, которые уходили в тайгу, так как хотели, чтобы о них забыли.

Кроме того он раскритиковал распространенное предположение о том, что семья может быть в опасности и ждет спасения. По его мнению, если бы они застряли в пещере или укрылись где-нибудь, то нашли бы способ подать сигнал спасателям.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
Почти две недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
20 октября, 18:34
 
Красноярский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала