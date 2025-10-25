Спасатель предложил необычную версию исчезновения семьи Усольцевых

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, может быть жива и скрываться, заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в комментарии aif.ru.
"Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли", — сказал он.
Спасатель напомнил про старообрядцев, которые уходили в тайгу, так как хотели, чтобы о них забыли.
Кроме того он раскритиковал распространенное предположение о том, что семья может быть в опасности и ждет спасения. По его мнению, если бы они застряли в пещере или укрылись где-нибудь, то нашли бы способ подать сигнал спасателям.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
Почти две недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.