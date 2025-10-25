https://ria.ru/20251025/roskachestvo-2050624840.html
Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, рассказали на официальном портале Роскачества со ссылкой на исследование... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T22:34:00+03:00
общество
роскачество
здоровье
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, рассказали на официальном портале Роскачества со ссылкой на исследование французских коллег из организации "60 Millions de Consommateurs".
"При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений", — отмечается в материале организации.
Речь идет о благовониях в форме палочек и конусов для поджигания. Кроме опасных соединений, они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, способных попасть в легкие и через них просочиться в кровоток, эти частицы опасны, так как являются продуктами горения.
Исследование установило, что самым безопасным ароматизатором для дома оказались аромадиффузоры с палочками — именно их советуют выбирать эксперты. Роскачество
рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используется ароматизатор, и внимательно читать состав каждого ароматизатора.