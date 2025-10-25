Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, рассказали на официальном портале Роскачества со ссылкой на исследование французских коллег из организации "60 Millions de Consommateurs".

"При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений", — отмечается в материале организации.

Речь идет о благовониях в форме палочек и конусов для поджигания. Кроме опасных соединений, они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, способных попасть в легкие и через них просочиться в кровоток, эти частицы опасны, так как являются продуктами горения.