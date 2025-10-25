Рейтинг@Mail.ru
Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера - РИА Новости, 25.10.2025
22:34 25.10.2025
Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера
Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, рассказали на официальном портале Роскачества со ссылкой на исследование...
2025-10-25T22:34:00+03:00
2025-10-25T22:34:00+03:00
Роскачество предупредило россиян об опасном для здоровья предмете интерьера

Роскачество рассказало об опасности ароматизаторов для дома

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, рассказали на официальном портале Роскачества со ссылкой на исследование французских коллег из организации "60 Millions de Consommateurs".
"При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений", — отмечается в материале организации.
Производство рыбных консервов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Роскачество проверило 19 торговых марок сардин с маслом
16 октября, 06:27
Речь идет о благовониях в форме палочек и конусов для поджигания. Кроме опасных соединений, они выделяют очень высокие концентрации микрочастиц, способных попасть в легкие и через них просочиться в кровоток, эти частицы опасны, так как являются продуктами горения.
Исследование установило, что самым безопасным ароматизатором для дома оказались аромадиффузоры с палочками — именно их советуют выбирать эксперты. Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используется ароматизатор, и внимательно читать состав каждого ароматизатора.
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Роскачество отметило рост числа отечественных производителей игристого вина
15 октября, 06:16
 
ОбществоРоскачествоЗдоровье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
