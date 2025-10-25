https://ria.ru/20251025/reuters-2050580291.html
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов - РИА Новости, 25.10.2025
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов
США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
сша
россия
киев
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов
Reuters: США выступили за использование ЕС активов РФ для закупок для Киева