Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 25.10.2025 (обновлено: 15:06 25.10.2025)
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
в мире, сша, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Киева, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.
"Чиновники США сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиев
 
 
