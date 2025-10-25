Литва открыла пропуск через границу с Белоруссией в КПП "Шальчининкай"

"Литовская сторона открыла границу в пункте пропуска "Шальчининкай", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале. Там также опубликовано видео, как литовские пограничники убирают заграждение на дороге в пункте пропуска, и первые легковые и грузовые автомобили въезжают из Белоруссии на территорию Литвы.