Правительство актуализирует ставки таможенных сборов на импортные товары

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции, сообщил Минпромторг.

"Правительство актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Соответствующая инициатива была разработана Минпромторгом России. Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации . По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций", — отметили в ведомстве.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешнеторговой деятельности смогли адаптироваться к новым условиям, уточнили в Минпромторге. При этом не изменятся ставки, взимаемые с экспорта и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов.

Отмечается, что ранее уже проводилась частичная индексация, но максимальная ставка в 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. При этом ставки, которые уже индексировались ранее, будут доиндексированы на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией.

« "Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с семи миллионов рублей до десяти миллионов рублей", — пишет Минпромторг.

Так, если раньше ставка для партии свыше семи миллионов рублей составляла 30 тысяч рублей, то теперь для партии свыше десяти миллионов рублей она составит 73 860 рублей. Помимо этого, будут доиндексированы ставки сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.