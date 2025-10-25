https://ria.ru/20251025/pravitelstvo--2050567568.html
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц - РИА Новости, 25.10.2025
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц
Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на выделение Курской области средств на оснащение больниц. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:10:00+03:00
2025-10-25T13:10:00+03:00
2025-10-25T13:10:00+03:00
курская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048637997_180:562:2822:2048_1920x0_80_0_0_c4008323bbd374a623abe7a1886421e1.jpg
https://ria.ru/20251006/sredstva-2046591818.html
https://ria.ru/20250822/pravitelstvo-2037090055.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048637997_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9d2515241c6f4391f21cc0f83ebf3d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, общество
Курская область, Россия, Общество
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц
Правительство РФ выделит Курской области средства на оснащение больниц