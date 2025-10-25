Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц
13:10 25.10.2025
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц
Курская область, Россия, Общество
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на выделение Курской области средств на оснащение больниц.
Заседание кабмина прошло в четверг.
"Решения, принятые на заседании правительства 23 октября 2025 года... о выделении Минздраву России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств по оснащению медицинскими изделиями медорганизаций.
Курская областьРоссияОбщество
 
 
