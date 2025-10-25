https://ria.ru/20251025/pogrankomitet--2050538377.html
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы - РИА Новости, 25.10.2025
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы
Белорусский пограничный комитет Белоруссии заявил, что Литва, приостановившая накануне работу двух функционирующих пунктов пропуска на общей границе, не...
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала Минску о нарушениях госграницы
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белорусский пограничный комитет Белоруссии заявил, что Литва, приостановившая накануне работу двух функционирующих пунктов пропуска на общей границе, не сообщала Минску о фактах ее нарушения, в том числе в воздушном пространстве.
Литва
закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией
до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"Вчера, 24 октября, с 21.40 (совпадает с мск) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало", - говорится в сообщении белорусского ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".
"По состоянию на 9.00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ожидает 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") — 815", - говорится в сообщении.