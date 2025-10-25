Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
09:37 25.10.2025
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы
Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белорусский пограничный комитет Белоруссии заявил, что Литва, приостановившая накануне работу двух функционирующих пунктов пропуска на общей границе, не сообщала Минску о фактах ее нарушения, в том числе в воздушном пространстве.
Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене.
28.08.2025
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
28 августа, 00:53
28 августа, 00:53
"Вчера, 24 октября, с 21.40 (совпадает с мск) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало", - говорится в сообщении белорусского ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".
"По состоянию на 9.00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ожидает 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") — 815", - говорится в сообщении.
3.10.2024
В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными
3 октября 2024, 14:43
3 октября 2024, 14:43
 
Белоруссия Литва Минск В мире
 
 
