Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белорусский пограничный комитет Белоруссии заявил, что Литва, приостановившая накануне работу двух функционирующих пунктов пропуска на общей границе, не сообщала Минску о фактах ее нарушения, в том числе в воздушном пространстве.

Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене.

"Вчера, 24 октября, с 21.40 (совпадает с мск) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало", - говорится в сообщении белорусского ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".