Пленный рассказал о мобилизации священника на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 25.10.2025
Пленный рассказал о мобилизации священника на Украине
Украинские военкомы мобилизовали священника в церковном облачении прямо на улице, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
Пленный рассказал о мобилизации священника на Украине

Сотрудники ТЦК забрали украинского священника прямо в подряснике с крестом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 25 окт — РИА Новости. Украинские военкомы мобилизовали священника в церковном облачении прямо на улице, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Его (священника – ред.) на улице забрали подрясники с крестом иерейским, забрали в ТЦК", — рассказал Хвостик.
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пленный украинец рассказал, почему ВСУ сложно сбивать "Герани"
Вчера, 17:58
Пленный добавил, что в тот момент находился в машине ТЦК и стал свидетелем насильственной мобилизации священника.
"Как это характеризует? Это просто уже именно богохульство и кощунство. Вообще трогать человека, который носит крест и служит Богу. Даже как говорится, какого именно конфессионного сообщества он не был бы, но он служит Богу", — подчеркнул Хвостик.
Сам Дмитрий Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал корреспонденту РИА Новости. Он собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам
21 октября, 19:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
