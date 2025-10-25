Пленный рассказал о мобилизации священника на Украине

КУРСК, 25 окт — РИА Новости. Украинские военкомы мобилизовали священника в церковном облачении прямо на улице, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.

"Его (священника – ред.) на улице забрали подрясники с крестом иерейским, забрали в ТЦК", — рассказал Хвостик.

Пленный добавил, что в тот момент находился в машине ТЦК и стал свидетелем насильственной мобилизации священника.

"Как это характеризует? Это просто уже именно богохульство и кощунство. Вообще трогать человека, который носит крест и служит Богу. Даже как говорится, какого именно конфессионного сообщества он не был бы, но он служит Богу", — подчеркнул Хвостик.