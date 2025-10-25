Рейтинг@Mail.ru
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР - РИА Новости, 25.10.2025
16:53 25.10.2025
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР

Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.
В субботу Центральное телевидение Китая сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США сделали заявление о войне с Китаем
24 октября, 13:22
"Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Эксперт рассказал, как Китай готовится к возможному кризису с США
20 октября, 15:33
 
США Малайзия Китай Дональд Трамп Скотт Бессент Министерство финансов США В мире
 
 
