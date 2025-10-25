В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

Куала-Лумпуре. В субботу Центральное телевидение Китая сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США в столице Малайзии

"Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).