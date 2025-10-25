https://ria.ru/20251025/peregovory--2050591956.html
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР - РИА Новости, 25.10.2025
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T16:53:00+03:00
2025-10-25T16:53:00+03:00
2025-10-25T16:53:00+03:00
сша
малайзия
китай
дональд трамп
скотт бессент
министерство финансов сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e17dc69433fb88e76971a7f4b4b1b1f9.jpg
https://ria.ru/20251024/zayavlenie-2050336370.html
https://ria.ru/20251020/ekspert-2049397702.html
сша
малайзия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/75/1514597528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d8fbd7f57801c7380150a7610886622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, малайзия, китай, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша, в мире
США, Малайзия, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США, В мире
В Минфине США прокомментировали субботние торговые переговоры с КНР
Представитель минфина США назвал субботние переговоры с КНР конструктивными
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.
В субботу Центральное телевидение Китая
сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США
в столице Малайзии Куала-Лумпуре
.
"Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп
10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина
в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент
в понедельник заявил, что Вашингтон
может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.