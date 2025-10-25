https://ria.ru/20251025/partiya-2050578618.html
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии - РИА Новости, 25.10.2025
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии
Съезд партии "Справедливая Россия" ликвидировал институт сопредседателей партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T14:40:00+03:00
2025-10-25T14:40:00+03:00
2025-10-25T14:40:00+03:00
политика
москва
сергей миронов
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20251025/rossija-2050547481.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, сергей миронов, справедливая россия
Политика, Москва, Сергей Миронов, Справедливая Россия
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии
Съезд Справедливой России ликвидировал институт сопредседателей партии