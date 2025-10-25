Рейтинг@Mail.ru
14:40 25.10.2025
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии
политика, москва, сергей миронов, справедливая россия
Политика, Москва, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" ликвидировал институт сопредседателей партии, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве в субботу открылся XV съезд партии "Справедливая Россия - За правду". Предложение в ходе съезда озвучил лидер политической силы, глава думской фракции Сергей Миронов, после чего съезд единогласно его утвердил.
"Предлагается ликвидировать институт сопредседателей. У нас будут должностные лица: председатель партии, первый заместитель председателя партии, два заместителя председателя партии", - сказал Миронов.
ПолитикаМоскваСергей МироновСправедливая Россия
 
 
