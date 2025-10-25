США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais

В МИД РФ заявили, что новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям, однако они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.