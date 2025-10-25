США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства, пишет испанская газета Pais.
"США не собираются давить на Кремль военными средствами - знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев, - но будут использовать экономические средства", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией вокруг Украины ввел санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", они стали первыми при новой администрации.
В МИД РФ заявили, что новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям, однако они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.