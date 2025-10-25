Рейтинг@Mail.ru
США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais - РИА Новости, 25.10.2025
08:21 25.10.2025
США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais
США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais - РИА Новости, 25.10.2025
США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais
США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T08:21:00+03:00
2025-10-25T08:21:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
США не собираются давить на Россию военным путем, пишет Pais

Pais: США будут использовать экономические средства для давления на РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США не собираются оказывать на Россию давление военным путем, Вашингтон будет использовать экономические средства, пишет испанская газета Pais.
"США не собираются давить на Кремль военными средствами - знаменитые ракеты Tomahawk вряд ли прибудут в Киев, - но будут использовать экономические средства", - говорится в публикации.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
02:03
02:03
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией вокруг Украины ввел санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", они стали первыми при новой администрации.
В МИД РФ заявили, что новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям, однако они посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные"
07:10
07:10
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
